(Aktualisiert um 13.25 Uhr) Zwei verletzte Menschen und ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Wagen: So lautet die Bilanz der Feuerwehr und Polizei zu einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der A65 an der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Ursache war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Demnach fuhr ein Autofahrer auf die Autobahn auf und stieß dabei mit einem anderen Wagen zusammen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Wagen des Unfallverursachers auf der linken Spur von einem Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug abgesichert, das andere Auto war auf dem Pannenstreifen zum Stehen gekommen. Die Beifahrerin in diesem Wagen kam ebenso wie der Fahrer des auffahrenden Pkw zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nicht auf Verkehr geachtet

Gegen 21 Uhr ereignete sich im gleichen Streckenabschnitt, allerdings in Fahrtrichtung Karlsruhe, ein Unfall, bei dem eine 20 Jahre alte Autofahrerin einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte und dabei nicht auf den fließenden Verkehr auf dem linken Fahrstreifen achtete. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 19-Jährigen und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Wegen Aufräumarbeiten musste die A65 halbseitig gesperrt werden.