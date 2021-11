Bei einer Schlägerei vor dem Restaurant „Oscar’s“ beim Cineplex-Kino in der Louis-Escande-Straße in Neustadt sind in der Nacht zum Sonntag drei Personen verletzt worden. Laut Polizei wurde die Schlägerei gegen 2.30 Uhr gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und mehrere Personen, die ins Lokal wollten, in Streit. Warum aus dem Konflikt dann eine handgreifliche Auseinandersetzung mit Körperverletzung wurde, ist noch unklar. Eine Person erlitt dabei auf jeden Fall so schwere Kopf-Verletzungen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei weitere Gäste erlitten leichte Kopfverletzungen. Die Polizei hofft auf Hinweise von weiteren Zeugen unter Telefon 06321 854-0.