Die Verbandsgemeinde hat ihr dreitägiges Wanderprogramm rund um den Tag der Deutschen Einheit vorgestellt.

Vom 3. bis 5. Oktober finden die Vital-Wandertage statt. Für die Wanderungen ist laut Touristinformation eine gute Grundkondition erforderlich, da es einige Höhenmeter zu überwinden gebe. Die Wanderungen werden zwischen 10 und 15 Kilometer lang sein und zwischen 300 und 500 Höhenmeter haben. Auch eine Rucksackverpflegung sollten die Teilnehmer mitführen. Unterwegs gebe es Picknickplätze, man werde aber auch einkehren. Teilnehmer können sich die Wanderungen außerdem im Bonusprogramm ihrer Krankenkasse anrechnen lassen, wenn sie Teil eines solchen Programmes sind.

Die erste Wanderung ist am 3. Oktober und führt über den Kuckucksbähnelweg in Elmstein. Auf diesem Weg geht es nach Iggelbach, vorbei an historischen Plätzen und durch den Pfälzerwald. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Kuckucksbahnhof in der Bahnhofstraße 60 in 67471 Elmstein.

Am 4. Oktober folgt eine Etappe des Pfälzer Hüttensteigs in Lambrecht durch die Natur der Pfalz zu einer Hütte. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Lambrecht in der Bahnhofstraße 1 in 67466 Lambrecht.

Auf den Brunnenweg in Esthal geht es am 5. Oktober. Auf der Wanderung werden einige der historischen Brunnen der Region passiert. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gemeindeplatz in der Hauptstraße 53 in 67472 Esthal.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es über die Touristinformation der Verbandsgemeinde Lambrecht Tal Vital, im Internet unter www.vg-lambrecht.de, per E-Mail an touristinfo@vg-lambrecht.de oder unter der Telefonnummer 06325 181110.