Einkaufen in der Adventszeit erhitzt die Gemüter: Das musste die Neustadter Polizei am Samstagmittag erfahren. Gegen 13 Uhr wurde die Inspektion über einen Streit auf dem Parkplatz des Weinstraßenzentrums informiert. Auslöser war ein Parkplatz: Denn zwei Autofahrer steuerten zeitgleich dieselbe Parklücke an. Der Streit eskalierte so sehr, dass beide Fahrer aus ihren Autos ausstiegen und sich gegenseitig beleidigten. Am Ende nahmen die Polizisten vor Ort drei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung auf.