Autofahrer müssen sich die kommenden Tage auf Verkehrsbehinderungen in Hambach einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Kurvenbereich zwischen der Weinstraße und der Dammstraße, auf der Höhe der Ortsverwaltung, wegen Kanalsanierungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten, die am Montag begonnen haben, sollen bis Freitag beendet sein. Eine Durchfahrt ist in diesem Zeitraum nicht möglich, eine Umleitung ist ausgeschildert. Ab Donnerstag werden dann die Kanäle in der auf der Dammstraße saniert, und zwar in dem Bereich zwischen der Weinstraße und der Straße In der Feuer. Dieses Teilstück wird dann bis Montag, 31. Juli, halbseitig gesperrt sein. Mithilfe einer Ampel wird der Verkehr dort geregelt. Ebenfalls am Donnerstag gibt es dann im Römerweg für Autofahrer kein Durchkommen. Vor dem Anwesen mit der Hausnummer 128 ist eine Straßensperrung wegen Kranarbeiten notwendig.