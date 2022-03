Geplant war Hambach eigentlich bereits im Herbst als Premieren-Standort, jetzt hat das dem „Theater in der Kurve“ schon seit langem eng verbundene „Ensemble Déjà-vu“ aus Bonn die Erstaufführung in der vergangenen Woche doch zu Hause im Rheinland über die Bühne gebracht. Am kommenden Wochenende wird aber nun auch das Gastspiel in der Pfalz nachgeholt: mit zwei Aufführungen am Samstag, 19. März, 20 Uhr, und Sonntag, 20. März, 17 Uhr, im Kurven-Theater. Auf dem Programm stehen unter dem Titel „Drei Monologe – Drei Schicksale“ drei monologische Einakter, die nicht zuletzt mit Blick auf die Erfahrungen der Corona-Pandemie mit ihren vielfältigen Ängsten – gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen, psychologischen – ausgesprochen aktuell wirken: „Das unerwartete Erwachen des Dr. Blume“ von Jürgen Groß), „Kein Denkmal für Gudrun Ensslin. Rede gegen die Wände der Stammheimer Zelle“ von Christine Brückner sowie „Der Kontrabassist – Ein Psychogramm“ nach „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind. In jedem der Monologe hadert ein Mensch, sei es auf dramatische, sei es auf grotesk-komische Weise, mit seiner aktuellen Lebenssituation. Dr. Blume, gespielt von Steffen Fischer, verzweifelt nach seiner plötzlichen Entlassung an der Ungerechtigkeit des kapitalistischen Systems, während der Kontrabassist (Andreas Görlich) nicht nur mit seinem Instrument ringt, sondern ebenso sehr mit seinem Dasein als unbeachteter Musiker und Mann. Als einzig historische Figur des Zyklus„ leidet die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, verkörpert von Iris Sonntag, an der inneren Zerrissenheit zwischen bürgerlicher Prägung und revolutionärer Gesinnung – bis zu Suizidgedanken. Regie führt Achim Haag. Die Dauer wird mit circa 2 Stunden mit Pause angegeben. Allerdings ist der Vorverkauf bislang so mau, dass noch nicht vollkommen sicher ist, ob wirklich an beiden Abenden gespielt wird. Karten (18 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet oder unter www.theaterinderkurve.de.