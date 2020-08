Ein 39-Jähriger ist seinen Führerschein zunächst einmal los. Außerdem muss er mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung rechnen. Der Polizei zufolge hatte sich der Autofahrer am Samstag gegen 2 Uhr zunächst wegen einer kleineren Verletzung ambulant im Krankenhaus Hetzelstift behandeln lassen. Im Anschluss fuhr er davon. Weil der Mann betrunken war, verständigten Zeugen die Polizei. Diese konnte den Wagen zwar nicht finden, indes erschien der 39-Jährige kurz nach 2 Uhr von sich aus auf der Polizeiwache in der Karl-Helfferich-Straße. Warum, sei unklar, heißt es. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille; zudem beleidigte er noch eine Polizistin. Den Heimweg musste er am Ende der polizeilichen Maßnahme zu Fuß antreten.