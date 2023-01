DCU-Bundesligist TSG Haßloch war in Oberfranken beim SKV Goldkronach in der Nähe von Bayreuth aufgrund eines Ausfalls chancenlos. Die Gastgeber gewannen mit 5537:4690 Kegel. Auf die anderen Teams unterlagen.

Bereits ersatzgeschwächt angetreten, musste Justin Reiser bereits nach drei Kugeln im Startpaar verletzt aufgeben, ein weiterer Ersatzspieler war aufgrund der Personalsituation nicht mitgereist. Dennoch wollten sich die Haßlocher zum Einstand in die Rückrunde gut präsentieren. Hans-Jürgen Armbrust blieb im „Startpaar“ unter seinen Möglichkeiten und holte 872 Kegel. Youngster Marcel Scheurer zeigte sich in der zweiten Hälfte seines Programms in hervorragender Verfassung und schraubte mit 949 Kegel seine persönliche Bestleistung nach oben. Mit seinem Partner Ralf Litzel (928) hielt er die Gegner in Schach. Auch Marcus Diecker (1012) und Karl-Heinz Nied (914) nahmen der Heimmannschaft Punkte ab, sodass das Resümee von TSG-Sportwart Hans-Jürgen Armbrust versöhnlich ausfiel: „Es stand schon relativ früh fest, dass wir nicht in Topbesetzung hierher fahren können. Deshalb war der Punktverlust einkalkuliert. Umso erfreulicher ist es, dass jeder Spieler versucht hat, ein gutes Ergebnis zu holen, und die Zuschauer attraktiven Kegelsport gesehen haben.“

Knappes Ergebnis

In der 1. Rheinland-Pfalz-Liga beim DKBC (zwölf Wurf) kamen die Haßlocher bei TSV Schott Mainz unter die Räder. Mit 3280:2958 Kegel und 8:0 Mannschaftspunkten ließen die Gastgeber den TSG-Spielern keine Chance. Nahe am Gewinn eines Mannschaftspunktes waren die Jugendspieler Luca Kelly (501) und Fabian Frisch (484). Es punkteten Eddy Philipp (494), Gregor Kegel (497), Frank Löwer (482) und Harald Stoner (500).

In der gemischten 120er-Klasse verlor Haßloch zu Hause gegen KF Sembach III knapp mit 3103:3128 Kegel (3:5 Punkte). Nicole Frisch (474), Renate Armbrust (466) und Gabi Kleinod (497) verloren ihre jeweiligen Duelle. Stefan Scheuerer (534), Sara Steidel (550) und ein erneut gut aufgelegter Marcel Scheurer (582) holten die Mannschaftspunkte.