Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Neustadt nach Angaben des Landesuntersuchungsamts am Dienstag leicht auf nun 48,8 gesunken. Es ist nach mehreren Tagen, in denen die Werte kontinuierlich angestiegen sind, erstmals wieder ein Rückgang. Allerdings liegt die Inzidenz weiter über dem neuen Schlüsselwert 35, sodass die dafür vorgesehenen Einschränkungen in der Stadt weiterhin gelten. Laut den neuen Landesvorschriften müssen Teilnehmer für Aktivitäten in Innenräumen (Gaststätten, Friseur und so weiter) nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen Schnelltest vorlegen (3-G-Regel). Außerdem gibt es Begrenzungen bei Veranstaltungen: In Innenräumen sind maximal 350 Teilnehmer zulässig, im Freien höchstens 500. Das Gesundheitsamt hat unterdessen am Dienstag drei neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim hat es acht neue Corona-Infektionen gegeben, die Inzidenz liegt hier nun bei 33,2. Aktuell gibt es im Kreis 91 aktive Infektionen, in Neustadt sind es 50. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Dienstag 13 Neuinfektionen gemeldet.