Der Stadtrat hat am Dienstagabend dem Kauf von drei neuen Löschfahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr zugestimmt. Die Fahrzeuge sind für die Einheiten in Mußbach, Lachen-Speyerdorf und den Löschzug Süd vorgesehen. Sie ersetzen an den jeweiligen Standorten Fahrzeuge, die bereits im Laufe der 1990er-Jahre angeschafft worden sind. Die Fahrzeuge kosten jeweils knapp 520.000 Euro. Die Anschaffung wird durch das Land mit jeweils 89.000 Euro gefördert. Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt laut Stadt etwa 22 Monate.