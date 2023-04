Im Lindenberger Park sollen in Eigenleistung drei Holzbrücken über den Schlangentalbach gebaut und zwei der vorhandenen Wege saniert werden. Und sie hat schon eine Idee für die weitere Nutzung.

Wie Lindenbergs Bürgermeister Reiner Koch (FWG) erläuterte, „sind die Fundamente für die Brücken vorhanden“. Er habe seit längerem ohne Erfolg einen Handwerksbetrieb gesucht, der die Holzbrücken baue. Auch Lärchenholz, das dafür am besten geeignet sei, sei in Deutschland nicht zu bekommen. Nun könne die Gemeinde bei einer Firma in Polen günstig Lärchenholz kaufen. Die Brücken sollen jetzt in Eigenleistung gebaut werden. FWG-Ratsmitglied Christian Bertram soll als gelernter Schreiner die ehrenamtlichen Helfer anleiten. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen.

Hoffnung auf Hochzeiten

Im Haushalt der Gemeinde sind für die Brücken 30.000 Euro eingeplant. Auf Antrag von Hans-Werner Rey (CDU) sollen jedoch nicht mehr als 15.000 Euro ausgegeben werden. Saniert werden sollen der Weg, der aus Richtung Spelzenacker bis zur Bühne im Park führt, sowie der Weg in Richtung Schule. Nach Angaben Kochs wird dies rund 8000 Euro kosten. Auch die anderen Wege im Park müssten sukzessive erneuert werden, sagte Koch. Er äußerte die Hoffnung, dass der Park und das daneben liegende neue Dorfgemeinschaftshaus zu „einer Hochzeitslocation“ werden, sodass die Gemeinde Einnahmen aus der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses erwirtschaften kann.