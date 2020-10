Seit vergangenem Freitag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim drei neue Corona-Infektionen gezählt: zwei im Landkreis und einer in der Stadt Neustadt. Damit stieg die Fallzahl seit Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 392 erkrankte Kreiseinwohner und 160 erkrankte Städter. Die meisten von ihnen sind wieder gesund. Die Anzahl an neuen Fällen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner lag im Kreis bei sechs und in der Neustadt bei sieben. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hat sich die Fallzahl seit Freitag um vier Neuinfektionen auf nun 296 Fälle erhöht.