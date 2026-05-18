Das Guadagnini-Trio hat das Publikum in Wachenheim mit drei Klaviertrios in die musikalischen Welten der drei Meister Haydn, Debussy und Mendelssohn Bartholdy entführt.

Die Kirche Hl. Edith Stein in Wachenheim war an dem Abend nicht gut besucht. Die Verwunderung darüber, die Thema in der Pause war, war dabei wirklich verständlich. Denn das Konzert der Wachenheimer Serenade bot alles, was man als Zuschauer gerne hat, wenn man sich einfach mal musikalisch inspirieren lassen möchte: einen herzlichen persönlichen Empfang am Eingang durch den Vorstand Eckhard Hilgemann, eine kleine Sektbar, ein schönes Ambiente in der Kirche mit ihren in allen Farben oszillierenden Kirchenfenstern. Und vor allem: drei sympathische und hervorragende Musiker – Alina Armonas-Tambrea an der Violine, Edvardas Armonas am Violoncello und Yannik Van de Velde am Klavier.

Den Beginn machte das Klaviertrio in G-Dur von Joseph Haydn, auch „Zigeunertrio“ genannt. Hier brillierte Violinistin Armonas-Tambrea vor allem im „Rondo all’Ongarese. Presto“. Das Heikle an dem dritten und letzten Satz sind vor allem schnelle Wechsel von eher klassischen Figuren zu Passagen mit stilistischen Merkmalen ungarischer Tänze, wie punktierte Sechzehntel in der prägnanten in Pizzicato artikulierenden Violine. Dabei changieren schlagartig innerhalb weniger Takte Abschnitte in piano und fortissimo. Die Überschriften einzelner Teile „Minore“ und „Maggiore“ stehen bei Haydn nicht nur für den Charakter der Tonarten Moll und Dur; bei ihm ist hier eher die Art des Ausdrucks gemeint. Die Moll-Passagen sind dunkler und spannungsvoller, wohingegen die Dur-Abschnitte heiterer Natur sind. Mit diesen musikalisch überzeugenden Wechseln zog Armonas-Tambrea das Publikum in ihren Bann und erntete viel Applaus.

Musikwissenschaftlich interessant

Es folgte das Klaviertrio von Claude Debussy, das in seiner vollständigen Form erst 1982 durch den Musikwissenschaftler Ellwood Derr entdeckt wurde und somit auch erst 1986 erschienen ist. Derr fand die fehlenden Sätze im Nachlass eines Debussy-Schülers. Das Trio komponierte Debussy bereits 1880 im Alter von 18 Jahren; es waren jedoch einzelne Sätze abhandengekommen. Erst nach deren Fund konnte es vollständig aufgeführt werden, und erst danach wurden dem Publikum musikalische Eindrücke eines noch jungen Debussy zuteil, der sich an klassischen Formen orientierte und noch nicht seine eigene Klangsprache gefunden hatte.

Besonders die Cellostimme ist für diese Komposition von essenzieller Bedeutung: musikwissenschaftlich, denn von ihr war ein Autograph erhalten, der die Rekonstruktion der Sätze ermöglichte, aber auch musikalisch, denn vor allem das Cello trägt die kantablen Linien, die Einzug in Debussys musikalische Welt ziehen würden. Cellist Armonas traf einen warmen Klang, der im Sinne des impressionistischen Debussy gewesen sein muss.

„Einbißchen eklig“

Nach der Pause wurde es dann so richtig eklig. Nicht für das Publikum, sondern eher für den Pianisten, und zwar mit dem 2. Klaviertrio in c-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Komponist selbst habe diese Einschätzung getroffen, in dem er formulierte, dass es für den Pianisten „ein bißchen eklig“ zu spielen sei. Yannik Van de Velde erklärte in einem persönlichen Gespräch, was genau an der Komposition denn diese Charakterisierung rechtfertigt: „Es gibt 100.000 Noten“, erklärt er lachend, alle seien aber „ungefähr bequem“. Der 3. Satz, das „Scherzo. Molto allegro quasi presto“ solle möglichst hell und transparent gespielt werden, erläutert er.

Wirft man ein Blick in die Partitur, sieht man, was er meint: schnelle Sechzehntel- und Achtelfiguren im Piano anschwellend zum Forte, um dann wieder leiser ins Pianissimo zu werden. Plötzliche Tonartenwechsel innerhalb eines Taktes über mehrere Takte hinweg sorgen dafür, dass es schön knifflig wird. Davon bekam das Publikum allerdings nichts mit; Van der Velde spielte, als wäre es das einfachste Stück der Welt. Als Zugabe gab es dann ein Lied ohne Worte Nr. 1 op. 19 von Mendelssohn Bartholdy. Das Publikum applaudierte laut. Schade, es hätte mehr davon geben können.