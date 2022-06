Drei Leichtverletzte und 13 000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Unfalls am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Kirchgasse Ecke Entensee in Haßloch. Ein 24-jähriger Motorradfahrer war laut Polizeibericht in Richtung Bahnhof unterwegs und beachtete nicht die Vorfahrt eines Autofahrers, sodass das Zweirad mit der Fahrerseite des Wagens kollidierte. Der Motorradfahrer und seine 23-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht, auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.