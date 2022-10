In einen Verkehrsunfall waren am Samstag gegen 15 Uhr drei Kinder verwickelt, die laut Polizeibericht gemeinsam auf nur einem Fahrrad in der Stangenbrunnengasse unterwegs waren. An der Kreuzung zur Hetzelstraße stießen sie mit einem Auto zusammen, das in Richtung Marienkirche fuhr und Vorfahrt hatte. Das Rad stürzte um, eines der Kinder schürfte sich Gesicht und Hüfte auf. Die Autofahrerin informierte sofort die Polizei. Alle drei Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, um weitere Verletzungen ausschließen zu können. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an Eltern dafür zu sorgen, dass die Fahrräder ihrer Kinder verkehrssicher sind, dass der Nachwuchs einen Helm trägt und weiß, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält.