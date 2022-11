Beate Dahl und Berna Cerit Engin stimmten sich am Freitag in der Küche der Volkshochschule Neustadt (VHS) in einer Probe auf das Online-Kochevent ein, das am Mittwoch von 18 bis 20.15 Uhr als Livestream über die Bühne gehen wird.

Auf dem Speiseplan steht ein Drei-Gänge-Menü, das einem schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammen laufen lässt. Als Vorspeise gibt es „Pikante Radieschen- und Rote-Bete-Meerrettich-Dips mit würzigen Kartoffelspalten“. Das Hauptgericht ist „Hähnchenbrust in Maronensoße an würzigem Gemüsereis mit Granatapfel“. „Äpfel im Schlafrock – nicht so süß“ runden das Menü ab.

„An der interkulinarischen Reise durch die Pfalz kann sich jeder kostenfrei beteiligen“, erklärt Sarah Schäfer. „Folgen Sie dem Livestream und kochen Sie am heimischen Herd mit“, wirbt die Frau aus Oggersheim, die den Abend moderieren wird, für diese außergewöhnliche Veranstaltung. „Es ist ein Kooperationsprojekt der VHS Neustadt und der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim“, erzählt Dirk Michel. Das Ganze finde im Rahmen der Reihe „VHS-Talk“ statt, sagt der Leiter der KVHS. Seit 2020 stimmen die VHS und die KVHS solche Projekte miteinander ab.

Wo steht die Kamera?

Derweil sind Dahl, Engin und Schäfer dabei, während der Zubereitung des Essens mit Peter Basler vom Offenen Kanal Neustadt die Vorgehensweise und die besten Standorte für die Aufnahmetechnik auszuloten. Mindestens drei Kameras sollen zum Einsatz kommen, erklärt Basler. Sollten Chat-Anfrage während der Sendung von den Zuschauern auftauchen, wird Dirk Michael diese an Schäfer weiterleiten.

Mit Beate Dahl aus Landau und Berna Cerit Engin aus Gimmeldingen stehen zwei Küchenprofis am Herd. Dahl, gelernte Bäckerin, leitet schon seit über zehn Jahren Backkurse für Kinder und Erwachsene an der VHS. Die aus der Türkei stammende Engin gibt seit einem Jahr Kurse zu italienischer und zur Landesküche des US-Bundesstaates Louisiana in Neustadt. Sie hat das Küchenhandwerk von ihrem Opa und ihrer Mutter gelernt.

Neuauflage im nächsten Jahr?

Für die Dozentinnen ist es eine Premiere, gemeinsam vor Kamera zu kochen. Und obwohl aus verschiedenen Küchenkulturen kommend, finden die beiden Frauen schnell ihre Schnittstellen am Herd: „Am besten eignet sich Milchreis für den Gemüsereis“, erklären sie übereinstimmend. An Getränken empfehlen beide ein Gläschen Sekt zum Auftakt, anschließend Wasser, Riesling, Grau- oder Weißburgunder.

Nach einer Stunde riecht es in der VHS-Küche schon sehr verlockend – und was gekocht wird, sieht super aus. Ein Eindruck, den am Mittwochabend zeitgleich mitkochende Zuschauer daheim miterleben werden. Wer die Sendung verpasst hat, kann über Youtube oder die Mediathek des Offenen Kanals das Ganze nachverfolgen. Alle können sich zudem vorstellen, dass es 2023 eine Neuauflage des Kochevents gibt. Doch jetzt hoffen sie erst einmal auf viele Mit-Genießer am Mittwochabend.

Info

Interessierte können sich bei der VHS Neustadt anmelden unter www.vhs-nw.de, per Mail an volkshochschule@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321 8551564. Nach der Anmeldung bekommt man den Zugangslink und die Rezepte mit der Zutatenliste für vier Personen zugeschickt.