Aktuell ist es recht ruhig im Neustadter Tierheim. Viele Tiere sind bereits vermittelt. Für Ben, Charly und Rex gilt das nicht. Die drei Hunde leben schon recht lange im Tierheim. Jeder der drei ist auf seine Art besonders.

Ben: Für sein Leben gerne Wächter

Der sechsjährige Kangal Ben lebt bereits seit vier Jahren im Neustadter Tierheim. Die Vermittlung der großen Hunderasse ist schwierig. „Das ist kein Schoßhund“, sagt Tierpflegerin Christina Quell. Die ursprüngliche Aufgabe eines Kangal hat auch Ben nicht verlernt: „Das sind eigentlich Schutzhunde, die ihre Herde vor Feinden beschützen sollen“, erklärt Quell. Auch Ben bewacht für sein Leben gerne Haus und Hof. Dementsprechend brauche er eine Aufgabe. Aktuell erholt sich Ben noch von einem Kreuzbandriss, den er sich wohl beim Spielen zugezogen hat. Mit fremden Menschen hat der Kangal seine Probleme und empfängt sie mit lautstarkem Gebell. Der knapp 70 Kilogramm schwere Ben wird nur an Halter vermittelt, die Vorerfahrung mit einem Kangal haben. Auch Gassigehen funktioniere am Anfang nur zusammen mit einem Helfer aus dem Tierheim. So können Interessierte ein Gefühl bekommen, ob sie mit Ben zurechtkommen.

Charly: Kuschelbär liebt seinen Ball

Eines fällt beim altdeutschen Schäferhund Charly sofort auf: Sein „Knickohr“ auf der rechten Seite ist markant. „Vor sechs Jahren musste ihm der rechte Gehörgang entfernt werden“, erzählt Tierpflegerin Quell. Dieser hatte sich öfter entzündet. Vor einiger Zeit war die Wunde in einer Tierklinik frisch vernäht worden. Zurück blieb das markante Ohr. „Charly ist ein echter Kuschelbär“, sagt Quell über den zehn Jahre alten Hund, der seit November letzten Jahres im Tierheim lebt. Anfangs würde er fremde Leute zwar verbellen, doch das ändere sich, sobald Charly Vertrauen aufgebaut habe. „Und er liebt seinen Ball über alles und buddelt sehr gerne“, ergänzt die Tierpflegerin. Früher habe Charly wohl auch schon einmal mit einer Katze zusammengelebt. „Für seine zehn Jahre ist er noch sehr agil“, berichtet Quell. Was ihm aber in den nächsten Jahren zu schaffen machen könnte, sei sein Rücken. Altersbedingter Verschleiß an der Wirbelsäule könne sich hier bemerkbar machen.

Rex: Lernt schnell neue Kommandos

Eine Mischung aus Labrador, Collie und Schäferhund: Das ist Rex. Wie Tierheimfreund Charly ist er zehn Jahre alt und für sein Alter noch ganz fit. Christina Quell beschreibt ihren Schützling als „sehr intelligenten Hund“ mit dem man viele Denkspiele machen könne. Neue Kommandos lerne Rex ziemlich schnell. „Das ist für ihn gar kein Problem.“ Erst kürzlich brachte die Tierpflegerin ihm bei, Laut und Pfötchen zu geben. Rex kann nur in einen Haushalt ohne Kinder und andere Tiere vermittelt werden. „Die Familienplanung sollte abgeschlossen sein“, gibt Quell zu bedenken. Man müsse im Umgang mit dem Hund an viel denken. So müsse er beispielsweise auf Spaziergängen einen Maulkorb tragen. „Auf jeden Fall sollte man sich auf eine längere Kennenlernphase einstellen“, sagt die Mitarbeiterin des Tierheims. Sie spricht von mindestens vier Wochen. In einer Hundeschule müsse dann weiter am Vertrauensverhältnis zwischen Tier und Halter gearbeitet werden.

Zur Sache: Das Neustadter Tierheim

Im Neustadter Tierheim leben aktuell vier Hunde, genauso viele Kaninchen und acht Katzen. „Im Moment ist es ziemlich ruhig“, sagt Tierheimleiter Werner Bösel. In der Pandemie seien besonders viele Katzen vermittelt worden. Bald beginne jedoch die Jungkatzenzeit wieder. Dann rechnet der Tierheimleiter damit, dass die Anzahl der abgegebenen Katzen wieder zunehme.