Die StG Nußdorf-Germersheim-Deidesheim läuft in Mönchengladbach Bestzeit und Landesrekord U18. Hendrik Lindemann liefert noch eine Bestzeit über 200 Meter.

Die ganz großen Vereinsnamen sind an der Spitze der Ergebnisliste von den deutschen Meisterschaften im 4 x 100 Meter-Lauf der U18. Mittendrin ist die Staffel der StG Nußdorf-Germersheim-Deidesheim. Sie sicherte sich in Mönchengladbach mit der neuen Bestzeit von 42,35 Sekunden die Bronzemedaille.

„Diese Staffel war einfach der Knaller“, sagte Trainer Sebastian Groß zum Auftritt seiner drei Läufer von der TSG Deidesheim und Constantin Reiß von der TS Germersheim. Sie verbesserte den Rheinland-Pfalz-Rekord um vier Zehntelsekunden.

Nahezu perfekter letzter Wechsel

Simon Oehl gelang ein guter Kurvenlauf, Hendrik Lindemann gab auf der Gegengerade Gas. „Die ersten beiden Wechsel waren trotz leichter Veränderungen gegenüber den letzten Rennen besser als zuletzt, die letzte Stabübergabe von Constantin Reiß auf Linus Valnion geradezu perfekt“, so Groß. So konnte Valnion das ganze Tempo ideal mitnehmen und noch zwei vor ihm liegende Staffeln überholen, „er hat sie fast in Grund und Boden gelaufen“. Er legte noch eine halbe Sekunde zwischen sich und dem viertplatzierten Team von Olympia Dortmund (42,86 Sekunden) und lief hinter der StG Köln (41,65) und Bayer Leverkusen (42,08) ins Ziel.

Lindemann gewinnt B-Finale über 200 Meter

Seine exzellente Form stellte Hendrik Lindemann auch bei seinen Einzelstarts unter Beweis. Er kam in seinem Vorlauf über 100 Meter trotz schlechten Starts in 11,08 Sekunden nahe an seine Bestleistung heran und erreichte das Halbfinale, in dem er 11,11 Sekunden lief. Der Athlet habe am Ende zu viel gewollt und sei fest geworden, beobachtete der Trainer. Am letzten Wettkampftag lieferte Lindemann noch zwei Bestleistungen über 200 Meter. Trotz Gegenwindes verbesserte er seine Bestzeit im Vorlauf auf 22,22 Sekunden. Bei Windstille steigerte er sich als Sieger des B-Finales auf 22,17 Sekunden. Mit 22,80 Sekunden verzeichnete auch Linus Valnion eine neue Bestzeit.

Eine Barriere überwunden hat am Wochenende Stabhochspringer Lars Urich (LAZ Zweibrücken). Im Grenzlandstadion gelang ihm der erste 5- Meter-Sprung seiner Karriere. Der letztjährige deutsche U18-Meister aus Haßloch erreichte als mit Abstand jüngster Starter der U23-Konkurrenz Platz 10.