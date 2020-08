In dem vergangene Woche eröffneten Zentrum für Reiserückkehrer sind am Montag 53 Menschen aus der Stadt Neustadt und dem Landkreis Bad Dürkheim auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim mit. Sie alle waren zuletzt in einem Corona-Risikogebiet gewesen. Indes zählt das Gesundheitsamt am Dienstag drei Neuinfektionen in Neustadt. Damit gibt es in der Stadt neun aktive Fälle. Im Landkreis sind aktuell vier Menschen an Corona erkrankt. Das für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau zuständige Gesundheitsamt meldet einen neuen Fall in Landau.