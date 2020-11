Im Landkreis Bad Dürkheim sind am Dienstag zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um einen 80-jährigen Mann und eine über-90-jährige Frau. Damit stieg die Anzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen im Kreis auf 16 an. Zurzeit sind dort 167 aktive Corona-Infektionen bekannt, in der Stadt Neustadt 74. Insgesamt sind im Kreis bislang 850 Personen positiv auf das Virus getestet worden, in der Stadt 307. Wieder genesen sind im Kreis 667 Infizierte, in Neustadt 231.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen am Dienstag 33 neue Fälle hinzu. Eine hochbetagte Frau aus der Verbandsgemeinde Landau-Land starb.