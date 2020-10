Im Landkreis Bad Dürkheim sind am Dienstag drei neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das Gesundheitsamt zählte dort bislang 395 Infizierte, aktuell sind 21 Menschen akut erkrankt. In Neustadt haben sich bisher 160 Menschen mit Covid-19 infiziert. Zurzeit sind in der Stadt 13 aktive Infektionen bekannt. 362 Menschen sind im Kreis wieder gesund, zwölf Personen erlagen dem Virus. In Neustadt sind 145 Erkrankte wieder genesen, dort gab es zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Im Kreis Südliche Weinstraße hat sich die Anzahl der Fälle seit Montag nicht verändert. Bislang gab es dort 198 Infektionen. 177 Menschen sind wieder gesund, vier Personen sind gestorben.