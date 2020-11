Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat am Donnerstag drei Corona-Fälle im Awo Seniorenheim in Lambrecht gemeldet. Betroffen seien eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner. Weiteres Personal und Bewohner würden vom Gesundheitsamt getestet. Für das Seniorenheim besteht Besuchsverbot. Bei Fragen können sich Angehörige per E-Mail an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Derweil kamen am Donnerstag im Kreis 44 Corona-Neuinfektionen hinzu, in Neustadt 16. Im Landkreis sind somit 167 aktive Fälle bekannt, in der Stadt 66.

Von Mittwoch auf Donnerstag sind im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau 17 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Ein Fall betrifft eine Betreuerin in der Katholischen Kita Regenbogen in Maikammer. Sie hatte zuletzt am Donnerstag, 29. Oktober, dort gearbeitet und mit 34 Kindern Kontakt. Das Gesundheitsamt hat zwei der vier Gruppen in Quarantäne geschickt. In Landau und im Kreis SÜW gibt es noch 283 aktive Infektionen.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim weist darauf hin, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz eine Liste mit Ärzten führt, die Corona-Sprechstunden beziehungsweise -Tests anbieten. Sie ist hier erreichbar.