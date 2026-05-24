Brennende Abfallbehälter haben die Feuerwehr Neustadt am frühen Samstagabend in der Lachener Straße beschäftigt. Wie das Medienteam der Feuerwehr mitteilt, wurde ein Passant auf einen brennenden Abfallbehälter auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhaltepunkt Süd aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte drei qualmende und einen noch brennenden Behälter am Bahnsteig Richtung Landau und am Treppenaufgang vom Parkplatz vor. Sie wurden mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Ein Behälter aus Kunststoff wurde durch die Hitzeentwicklung so stark beschädigt, dass er ausgetauscht werden muss. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden kann Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug im Einsatz war, keine Angaben machen.