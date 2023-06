Der Pfälzerwald-Verein Hambach sucht Helfer, die sich am Samstag, 24. Juni, bei einem Dreck-weg-Tag rund um die Hohe Loog engagieren wollen.

Dass der Gipfel ein beliebtes Wanderziel sei, sehe man auch links und rechts der Wege, wo sich immer wieder Abfälle fänden, so Wegewart Stefan Abstein: „Wir sammeln alles auf, was andere ,vergessen’ haben.“ Treffpunkt für die Aktion ist um 10.30 Uhr der Wanderparkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße. Je nach Teilnehmerzahl werden die Helfer dann auf verschiedenen Wegen in Richtung Hohe-Loog-Haus gehen und alles einpacken, was den Blick auf die Natur trübt. Nach zwei bis drei Stunden gibt es eine kleine Verköstigung auf der Hohen Loog. Abstein: „Wir freuen uns über alle, die uns unterstützen. Wer kann, bringt einen Müllgreifer oder Handschuhe mit, den Rest besorgen wir.“

Anmeldungen und Anfragen per E-Mail an stefan.abstein@pwv-hambach.de.