Die Polizei ermittelt wegen eines unerlaubten Grünschnitts. Nach ihren Angaben vom Wochenende geht es um einen Vorfall in der Straße Im Rothenbusch. Wie ein städtischer Mitarbeiter am 27. März festgestellt habe, wurde ein dort an der Kleingartenanlage gepflanzter Baum so stark zurückgeschnitten, dass fraglich sei, ob er das übersteht. Unbekannt sei, wer für den Rückschnitt verantwortlich ist. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.