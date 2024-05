Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als ersten modernen Menschen hat man Odysseus bezeichnet. Weil er sich nicht den Göttern und dem Schicksal ergibt und wegen seiner Gabe, sich zu verstellen. Mag sein. Vor allem aber ist die Geschichte seiner Irrfahrt ein großes Abenteuer, spannend, tragisch, berührend – oder auch unglaublich komisch. Zumindest wenn es so spaßig auf die Bühne gebracht wird, wie es das „Dramatische Hoftheater“ in seiner neuesten Inszenierung tut. Die feierte am Samstag im Herrenhof in Mußbach Premiere.

Dabei beginnt alles mit erhabenem Ernst: Ein antiker Chor tritt vors Publikum und deklamiert das berühmte Proomion: „Sage mir, Muse ...“ – und zwar zunächst