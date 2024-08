Zur Landesgartenschau 2027 wird die Dr.-Welsch-Terrasse saniert. Zu einem kostenlosen Rundgang mit Vorstellung der Pläne lädt die Landesgartenschau-Gesellschaft am 2. September ein.

Hoch über Neustadt gelegen erfreut die Dr.-Welsch-Terrasse Besucher mit einer grandiosen Aussicht und einer Reihe exotischer Pflanzen in historischer Parkkulisse. In einer Mitteilung räumt die Stadtverwaltung allerdings ein, dass man der Anlage ihr Alter durchaus ansieht. Wege und Treppen seien sanierungsbedürftig, und auch die Bepflanzung sei in die Jahre gekommen. Die Landesgartenschau (LGS) 2027 biete nun die Chance, diesen denkmalgeschützten Park aufzuwerten.

Als Teil des Landesgartenschaugeländes wird die Dr.-Welsch-Terrasse demnach bis 2027 saniert. „Wir wollen die historische Gartenanlage erhalten und zukunftsfähig weiterentwickeln. Im Gartenschaujahr 2027 soll sie als Ausstellungs- und Veranstaltungsort genutzt werden, danach öffentlich zugänglich sein“, erklärt LGS-Geschäftsführer Tobias Dreher. Derzeit ist die Planung der Freianlagen ausgeschrieben, die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen.

Kostenlose Führung

Dreher wird bei einem öffentlichen Rundgang am Montag, 2. September, um 17 Uhr einen exklusiven Einblick in die Historie und Zukunft dieses Neustadter Kleinods bieten. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Anzahl der Plätze begrenzt, so dass eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info-lgs@neustadt.eu unbedingt erforderlich ist.

Ihren Namen verdankt die Parkanlage dem protestantischen Pfarrer Dr. Theodor Welsch, der Ende des 19. Jahrhunderts oberhalb des Kübelwegs mehrere terrassierte Grundstücke erwarb und dort eine kleine, bei den Neustadtern bald sehr beliebte Zieranlage mit Springbrunnen, Aussichtskanzel mit Brücke und einem Pavillon in orientalischem Stil errichten ließ. Nach seinem Tod 1910 vermachte Welsch die Anlage der Stadt.

Weltkrieg und Inflation führten dazu, dass die Pläne zur Umgestaltung erst 1928 umgesetzt wurden: Mediterrane und exotische Pflanzen bestimmten fortan das Bild, zudem wurde die Anlage an die Wasserversorgung der Nachbargemeinde Haardt angeschlossen. Die Terrassen entwickelten sich in den 20er- und 30er-Jahren zu einem beliebten Ausflugsort. In späteren Jahren geriet der Park jedoch wieder in Vergessenheit und wurde vernachlässigt. Die heutige Sammlung an Sukkulenten und Exoten stammt der Stadt zufolge aus einem Versuch der Wiederbelebung in den 1980er Jahren. Die Mammutbäume stammen noch aus der ursprünglichen Bepflanzung von Welsch.