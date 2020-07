Die Volkshochschule (VHS) Neustadt möchte im Herbstsemester im Bereich Malen und Zeichnen erstmals den Kurs „Gestalten mit Alkoholfarben“ anbieten. Dafür wird für je einen Termin Ende November und Anfang Dezember noch ein Dozent gesucht. Alkoholfarben sind in Lösungsmittel aufgelöste Farbstoffe. Dadurch trocknen diese in nur zwei bis drei Sekunden relativ schnell und können dadurch Metall, Glas, Keramik oder andere nicht poröse Stoffe färben. Wer Interesse hat, diesen Kurs zu leiten, kann sich telefonisch unter der Nummer 06321/8551564 oder per E-Mail an volkshochschule@neustadt.eu melden.