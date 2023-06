Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf ungewöhnliche Weise märchenhaft ging es am Sonntag in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs zu: Das „Dornerei-Theater mit Puppen“ feierte mit seinem Stück „Prinzessin Anna oder Wie man einen Helden findet“ Premiere und brachte das Publikum sowohl zum Staunen als auch zum Lachen.

Gleich in den ersten Bühnenmomenten vor gut gefüllten Zuschauerreihen wird klar: Was Eleen und Markus Dorner hier zeigen, das findet man so in keinem Märchenbuch. Mit