Eleen und Markus Dorner erlauben am Sonntag, 15. September, 14-17 Uhr, bei einem „Tag der offenen Tür“ in ihrem Puppentheater in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs wieder einen Blick hinter die Kulissen. Im Mittelpunkt stehen diesmal Handpuppen, die in Spielszenen präsentiert werden und in Form von historischen Puppen ihrer „Lehrmeister“ Harald Schwarz („Hohnsteiner Puppentheater“, Reisebühne von Essen aus) und Hans Houben („Puppentheater Fürstenplatz“ in Düsseldorf). Auch Bastelangebote für Kinder gibt es. Der Eintritt ist frei.

Das erste reguläre Stück im Herbstspielplan der „Dornerei“ ist dann das beliebte Marionettenspiel „Superwurm“ nach dem Kinderbuch von Donaldson/Scheffler. Karten (6,50 Euro) für die Aufführungen am Sonntag, 6. Oktober, um 11 und 16 Uhr unter www.ticket-regional.de.