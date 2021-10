In der Parkvilla des Herrenhofs gibt es wieder Puppentheater: Die Dornerei nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Sechs Aufführungen stehen auf dem Programm, los geht’s am morgigen Freitag.

„Wir dürfen, wollen und können wieder in unserem angestammten Spiellokal im Puppentheater Parkvilla Herrenhof Figurentheater zeigen“, sagen Eleen und Markus Dorner erleichtert.

Los geht es an diesem Wochenende. Am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, zeigen die Dorners ihr „Kleines Konzert mit großen Marionetten“, die neueste Produktion des Puppentheaters für Erwachsene. Diese feierte zwischen den beiden Lock-Downs Premiere und sei auch „ein Ergebnis dieser ungewöhnlichen Zeit“, so Markus Dorner.

Kinderprogramm ab Sonntag

Am Sonntag, 31. Oktober, 16 Uhr, steht dann „Jochen, der Schweinefant“ auf dem Spielplan. „Das Jochen-Stück war unsere allererste Premiere in Neustadt“, erinnert sich Eleen Dorner. Sie erzählt die liebenswerte Bauernhofgeschichte um Mut im richtigen Moment mit Handpuppen.

Bis Ende des Jahres folgen dann am Sonntag, 21. November, um 16 Uhr „Riesling und Zwerglinde“, eine Riesen- und Zwergengeschichte, und am Freitag, 10. Dezember, um 16 Uhr, „Melwins Stern“, bei dem der Nachwuchs-Engel Melwin mit seinem kleinen Stern das große Weihnachtswunder erlebt.

Am Sonntag, 12. Dezember, 11 Uhr, kommt „Lotta feiert Weihnachten“ auf die Bühne der Parkvilla und die kleine Lotta aus der Krachmacherstraße rettet das Weihnachtsfest. Am Donnerstag, 23. Dezember, 14 und 16 Uhr, zeigt die Dornerei „Frau Holle“, den Klassiker mit dem sprechenden Apfelbaum, den lustigen Broten und dem hilfsbereiten Besen Bruno. Das Jahr 2022 startet am Samstag, 15. Januar mit dem „Superwurm“.

Alle Kindertheaterstücke eignen sich für Kinder ab 4 Jahren. Für den Theaterbesuch der Dornerei gilt für alle Erwachsenen die 3-G-Regel.

Info

Karten für die Abendvorstellung kosten 12 Euro, für das Kindertheater 6 Euro. Kartenreservierung erforderlich über das Kontaktformular auf der Homepage www.puppentheater-dornerei.de