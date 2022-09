Dass der Dorfschlittweg in Mußbach nun auch im Abschnitt zwischen Lauterbachstraße und der Ecke Am Hasenstein/Kurpfalzstraße als landwirtschaftlicher Weg gekennzeichnet und damit die allgemeine Durchfahrt verboten wurde, hat unter Anwohner für Ärger gesorgt. Sie beklagen, dass sie seither Umwege fahren müssen, um etwa im Ort zum Rewe-Markt oder zum Friedhof zu kommen. Am Mittwochabend hat sich der Ortsbeirat mit der Problematik befasst und sich laut Ortsvorsteher Dirk Herber im Sinne der Anwohner auf eine Lösung geeinigt. „Für sie gibt es eine Durchfahrtsberechtigung“, so Herber. „Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Anwohner müssen keine Umwege mehr fahren und zugleich können wir den Durchgangsverkehr kontrollierbar halten.“ Der Dorfschlittweg soll außerdem als Lkw-Zufahrt dienen, wenn das Baugebiet westlich des Mußbacher Bahnhofs realisiert wird.