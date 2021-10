Diedesfeld wird die 4000 Euro, die als Erlös beim Dorfplatzfest zusammengekommen sind, spenden. Der Großteil geht nach Mayschoß. Im August haben die Diedesfelder zum ersten Mal ein Dorfplatzfest gefeiert. Die beteiligten Vereine und der Ortsbeirat waren sich von Anfang an einig, dass der Erlös gespendet werden soll. Am Donnerstagabend hat der Ortsbeirat nun festgelegt, wer vom Geld profitieren soll. Laut Ortsvorsteher Volker Lechner war sich das Gremium bei der Verteilung einig. So wollen die Diedesfelder auch die von der Flutkatastrophe im Juli betroffene Neustadter Patengemeinde Mayschoß unterstützen. „An die Ahr gehen 3000 Euro“, sagt Lechner. Das Geld solle aber nicht einfach auf das Spendenkonto von Stadtverwaltung und Feuerwehr überwiesen werden. „Wir möchten Kontakt zu einem Verein in Mayschoß aufbauen, der ebenfalls von der Flutkatastrophe betroffen war, und diesen ganz gezielt und konkret unterstützen“, sagt Lechner. Die ersten Gespräche sollen jetzt bald geführt werden. Außerdem ist es den Diedesfeldern wichtig, dass ein Teil des Erlöses auch Projekten in Neustadt zugutekommt. Daher haben sich Ortsbeirat und Vereine darauf verständigt, dass 500 Euro an die in Diedesfeld beheimatete Dorothea-Schwaab-Stiftung (sie unterstützt Menschen mit Autismus) und und 500 Euro an die Sozialeinrichtung Lichtblick gehen.