Das Dorfkino Haßloch in der Alten Brauerei Löwer, Langgasse 66, zeigt am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, den dänisch-schwedischen Spielfilm „Der Rausch“.

In der berührenden und vielfach preisgekrönten Tragikomödie von 2020 um einen hochprozentigen Selbstversuch lässt Regisseur Thomas Vinterberg (Das Fest, Die Jagd) Ausnahmestar Mads Mikkelsen auf der Suche nach Erfüllung und Lebensfreude zu Höchstform auflaufen. Früher war Martin (Mikkelsen) Lehrer aus Leidenschaft – heute sind nicht nur die Schüler von seinem fehlenden Enthusiasmus gelangweilt. Auch in Martins Ehe ist die Luft raus. Seinen drei Kollegen geht es nicht besser. In einer Geburtstagsrunde diskutieren sie die Theorie eines norwegischen Philosophen: Danach ist ein Mensch nur mit einem erhöhten Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistungen fähig. Das Quartett beschließt, den Selbsttest zu machen. Die Wirkung lässt nicht auf sich warten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.