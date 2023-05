Das Dorfkino Haßloch in der Alten Brauerei Löwer, Langgasse 66, zeigt am Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, die US-Komödie „Reine Nervensache II“ von 2002. Erneut schlüpft Robert De Niro in die Rolle des Mafiabosses Paul Vitti. Der Film ist die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils von „Reine Nervensache“, der allein in den USA über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Der Mafiaboss soll aus dem Gefängnis entlassen werden. Da er Angst hat, Opfer eines Mordanschlags zu werden, simuliert er eine psychische Störung und benötigt einmal mehr die Hilfe von Dr. Ben Sobel, gespielt von Billy Crystal. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.