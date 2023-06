Zum dritten Mal findet am Sonntag, 2. Juli, ein Dorfflohmarkt in Esthal statt. An 45 Ständen darf gestöbert werden.

Vor zwei Jahren hatten zwei Esthalerinnen während der Pandemie die Idee zu einem Dorfflohmarkt. Bereits die Premiere der Veranstaltung stieß auf eine so gute Resonanz, dass sie im Folgejahr wiederholt wurde.

Bei der nun dritten Auflage sind über den ganzen Ort verteilt 45 Höfe und Garagen geöffnet beziehungsweise Flohmarktstände auf den Straßen aufgebaut. Angeboten wird alles Mögliche von Haushaltswaren über Werkzeug, Bücher und Dekorationsartikel bis hin zu Kleidern, Schuhen oder Spielzeug. Auch Hausrat, Krimskrams, Bilder, Schallplatten und CDs sowie „Dachbodenfunde“ gibt es zu entdecken.

Zweieinhalb Kilometer lang ist die Route an den nummerierten Flohmarktständen vorbei. An mehreren Stellen können sich die Besucher unter anderem mit Waffeln, Bratwurst, Flammkuchen oder Kuchen stärken, auch Weine und Cocktails sind im Angebot.

Den Flyer mit allen Teilnehmern und dem jeweiligen Angebot kann man herunterladen unter www.dorfleben-lambrechter-tal.de/FlyerDorfflohmarkt2023.pdf. Dort findet sich auch ein Dorfplan mit nützlichen Informationen.