In Niederkirchen bei Deidesheim findet am Samstag, 2. Mai, der zweite Dorfflohmarkt statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Interessengemeinschaft Niederkirchen.

Von 11 bis 17 Uhr beteiligen sich mehr als 50 Höfe mit über 60 Teilnehmenden. Verkauft werden unter anderem Trödel, Gebrauchtwaren und kreative Arbeiten. Die Stände befinden sich auf privaten Grundstücken im gesamten Ort.

Ziel der Veranstaltung ist es, das Dorfleben zu beleben und Besuchern einen Rundgang durch Niederkirchen zu ermöglichen. Zur Orientierung wird ein Lageplan angeboten, zudem weisen bunte Ballons den Weg zu den einzelnen Stationen.

Begleitend gibt es mehrere Ausschank- und Verpflegungsangebote. Das Café Hettrich bietet von 11 bis 17 Uhr Getränke sowie selbstgebackene Kuchen und Torten an. Auch die Weingüter Manfred Deimel und Bergkeller öffnen ihre Ausschankstellen. Ein Weinprobierstand ist von 13 bis 19 Uhr in Betrieb. Im Klosterstübchen werden Speisen und Getränke aus der regulären Karte angeboten.