Am Sonntag, 14. April, ist Flohmarktzeit in Lachen-Speyerdorf . Von 10 bis 16 Uhr lädt der Förderverein Lachen-Speyerdorf zum Dorfflohmarkt ein. 49 Höfe öffnen für Besucherinnen und Besucher ihre Tore.

„Die Resonanz auf die Idee war überwältigend, zahlreiche Anmeldungen gingen sofort ein“, freut sich die Vorsitzende des Fördervereins, Fabienne Gerau-Frisch. „Der Dorfflohmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit, Schätze zu präsentieren und zu erwerben, sondern auch der Dorfgemeinschaft die Gelegenheit, sich zu treffen, auszutauschen und zusammen etwas zu bewegen“, führt sie fort. Der Förderverein lege Wert darauf, dass ausschließlich private Flächen für den Flohmarkt genutzt werden, um öffentliche Bereiche wie Gehwege frei und zugänglich zu halten. Ein symbolischer Unkostenbeitrag von fünf Euro wurde von den beteiligten Höfen erhoben, der für Flyer, Plakate und Werbung verwendet wird. Überschüssige Einnahmen fließen zurück ins Dorf, um Projekte und Initiativen zu unterstützen, die der gesamten Gemeinschaft zugutekommen. Gerau-Frisch hofft auf gutes Wetter und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Neben den jährlichen Veranstaltungen wie der Nussbaumpflanzung der Weinprinzessin, der Nikolausrundfahrt an Weihnachten und dem Rebenschneiden und -pflegen in der Theodor-Heuss-Straße plant der Förderverein nun auch den Flohmarkt als festen Bestandteil im l im Lachen-Speyerdorfer Dorfleben. Gerau-Frisch ist hier zuversichtlich: „Die große Resonanz der 49 Höfe deutet auf einen Bedarf an Wiederholung hin“, erklärt sie augenzwinkernd.