Das Forster Dorferneuerungskonzept, das auf Anregungen und Ideen von Bürgern anlässlich der 2021/22 begonnenen „Dorfmoderation“ beruht, hat eine weitere Hürde genommen.

Der Ortsgemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu, dass das Kaiserslauterer Planungsbüro „Stadtgespräch“ das Konzept nun ausformuliert und dann an die Kreisverwaltung, die Aufsichtsdirektion und das Innenministerium weiterleitet. Nach Angaben von Julia Kaiser vom Planungsbüro muss die Antragstellung für kommunale Förderprojekte (bis zu 65 Prozent Förderbetrag) jeweils zum 1. August eines Jahres erfolgen. Förderanträge für private Dorferneuerungsprojekte (bis zu 30.000 Euro) seien dagegen ganzjährig möglich. Forst will zudem einen Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde stellen, um weitere finanzielle Unterstützung für verschiedene Maßnahmen zu erhalten.

Zu den ins Dorferneuerungskonzept aufgenommen Vorschlägen gehören unter anderem die Renovierung der Felix-Christoph-Traberger-Halle, ein attraktiverer Weinprobierstand nebst funktionierender Brunnenanlage sowie die Modernisierung von Spielplätzen.