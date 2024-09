Sieben Gemeinden aus dem Landkreis Bad Dürkheim haben sich zum Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet, darunter auch Lindenberg.

Die weiteren Gemeinden sind Bockenheim, Gerolsheim, Kallstadt, Kirchheim, Wattenheim und der Bad Dürkheimer Stadtteil Leistadt. „Das Dorf ist immer noch der engste Lebensbereich der Menschen und damit der Inbegriff ihrer Heimat“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld in einer Pressemitteilung des Kreises zitiert. Der Wettbewerb sei eine gute Gelegenheit für die Gemeinden, sich und ihre Entwicklung, ihre Projekte und Initiativen zu präsentieren.

An drei Tagen im September besichtigt die Wettbewerbsjury mit insgesamt acht Experten aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Dorferneuerung, dörfliche Kulturarbeit, Naturschutz und Landschaftspflege die Gemeinden. Die Leitung hat Raimund Rinder, der bei der Kreisverwaltung für den Wettbewerb zuständig ist. Bürgerinnen und Bürger können an den Rundgängen teilnehmen. Termin in Lindenberg ist am Mittwoch, 18. September, 14 bis 15.30 Uhr.

Einheitlicher Bewertungsrahmen

Für den Wettbewerb gibt es einen landeseinheitlichen Bewertungsrahmen. Bewertet werden die planerischen Konzepte und die Leistungen der Dörfer vor dem Hintergrund sich ändernder gesellschaftlicher, struktureller und demografischer Verhältnisse. Dabei geht es vor allem um Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und -entwicklung, Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft.

Der Wettbewerb wird in einem dreijährigen Turnus durchgeführt. In diesem Jahr ist der Start auf Kreisebene. 2025 folgt die Gebiets- und Landesebene, 2026 findet dann der Bundesentscheid statt.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse und die Verleihung der Preise des Kreisentscheids findet am Donnerstag, 31. Oktober, 17 Uhr, im Kreishaus statt.