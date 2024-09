Kirrweiler hat die Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugt. Die Gemeinde gehört zu den drei Siegern im Kreis Südliche Weinstraße. Einer der Punkte, die die Juroren hervorhoben, ist das große Engagement der Bürger.

Insgesamt sechs Gemeinden haben beim Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ im Kreis Südliche Weinstraße mitgemacht, teilt die Verwaltung mit. Eine Jury hat sich die jeweiligen Entwicklungen, Projekte und Initiativen, die das Dorfleben vor Ort lebenswert machen, vor Ort angesehen. Kirrweiler, Bornheim und Frankweiler konnten besonders überzeugen.

Kirrweiler überzeugte durch Entwicklungskonzepte, deren Wirtschaftlichkeit „mitgedacht“ worden sei, heißt es in der Pressemitteilung. Die konsequente Bauleitplanung sei zukunftsorientiert, dies zeige sich unter anderem an der barrierefreien Anbindung des jüngsten Neubaugebietes.

Die Sanierung des historischen Ortskernes habe bereits Ende der 1990er-Jahre begonnen und umfasse auch die „beispielhaften Restaurierungen der ehemaligen Synagoge und des Brunnenhauses“. „Die Gemeinde ist geprägt von einem großen bürgerschaftlichen Engagement mit zahlreichen generationenübergreifenden Angeboten und Projekten“, heißt es weiter. Bürgerinnen und Bürger würden in die gemeindlichen Projekte eingebunden.

Verbindung von Kunst und Natur

In Kirrweiler gebe es außerdem wertvolle innerörtliche Grünanlagen, zum Beispiel den Pfarrgarten. Diese hätten sich zu echten „Kommunikationsflächen“ entwickelt und seien sehr gut mit dem Außengrün verknüpft. Der Skulpturenweg strebe als Ort der Naherholung eine Verbindung von Kunst und Natur an.

„Wir haben an der Südlichen Weinstraße im Dorfwettbewerb abermals starke Beispiele dafür gesehen, wie es motivierten und engagierten Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern gelingt, ein lebenswertes Umfeld zu schaffen“, kommentierte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Nachdenklich stimme ihn, dass insgesamt immer weniger Mittel für die Dorfentwicklung zur Verfügung stünden.

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ fand im Landkreis Südliche Weinstraße zuletzt im Jahr 2015 statt. Nach einer coronabedingten Pause und der landesweiten Absage des Wettbewerbes im Jahr 2022 aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal ging der Wettbewerb in diesem Jahr mit leichten Modifizierungen wieder an den Start. Der landesweite Bewertungsrahmen gliedert sich in fünf Hauptbewertungskriterien: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement mit sozialen und kulturellen Aktivitäten, Baugestaltung und Bauentwicklung, Grüngestaltung/Dorf in der Landschaft sowie Gesamtbeurteilung.

Die drei Kreissieger erhalten Prämien (500 Euro, 400 Euro und 300 Euro) und haben sich für den Gebietsentscheid qualifiziert. Dieser folgt im nächsten Jahr ebenso wie der Landesentscheid Rheinland-Pfalz und der Bundesentscheid 2026. Die nächste Wettbewerbsrunde auf Kreisebene startet 2027.