Einen 30:4-Sieg haben die Wasserballer des SC Neustadt in der Zweiten Bundesliga Süd gegen den Tabellenletzten WV Darmstadt geholt. Zum Wechsel an der Tabellenspitze reichte der Erfolg nicht ganz. Doch Freude herrschte bereits vor Spielbeginn am Beckenrand.

Mit 30:4 (8:2, 6:1, 7:0, 1:9) siegte der SC Neustadt am Sonntag in der Nachholpartie gegen den WV Darmstadt in der Zweiten Liga Süd im Neustadter Stadionbad.

Doch schon vorher herrschte beim SCN