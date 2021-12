Doppelt so viele Angebote fürs Impfen und Testen wie bislang: Die Neustadter Stadtverwaltung dreht mit Hilfe mehrerer Akteure wie dem Deutschen Roten Kreuz noch einmal an mehreren Stellschrauben, um Corona einzudämmen. Was das im Einzelnen bedeutet.

Wie viel wird getestet?

Waren Anfang Dezember in Neustadt noch etwa 2000 Testungen am Tag möglich, sind es laut Stadtverwaltung mittlerweile 3500 – dank erweiterter Öffnungszeiten der Teststationen und mehr Personal. In wenigen Tagen sollen es 4500 sein. Allein die Teststellen von DRK und der Riffelmacher GmbH ermöglichen heute schon rund 2500 Testungen täglich – 4000 sollen es künftig sein.

Wo wird getestet?

Bislang werden an rund 20 Orten in Neustadt Testungen angeboten. Zuletzt ging am Mittwoch in der Innenstadt die DRK-Teststelle an der „Brauchbar“, Rathausstraße 18, in Betrieb. Getestet wird auch in bestimmten Apotheken und Arztpraxen. Eine aktuelle Liste über die Möglichkeiten in Neustadt ist unter www.neustadt.eu/testen zu finden.

Stationäre Teststellen sind in verschiedenen Ortsteilen geplant. Sie sollen vom DRK und der Riffelmacher GmbH an einzelnen Wochentagen betrieben werden. Zudem sollen in den Ortsteilen mobile Testteams unterwegs sein. Eine privat betriebene Station in der Maximilianstraße ist vorgesehen.

Die vom DRK geplante Drive-in-Teststelle für PCR-Tests auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarkts in der Chemnitzer Straße wird in wenigen Tagen eröffnen. Das DRK sucht nach wie vor Personal: Bewerbung per E-Mail an bewerbung@drk-neustadt.de.

Testen in Kindertagesstätten

Das DRK bietet in allen Neustadter Kitas zweimal wöchentlich Lollitests an. Darüber konnten laut Stadt bereits zahlreiche Infektionen frühzeitig erkannt werden.

Impfen im Landesimpfzentrum

Seit der Wiedereröffnung des Landesimpfzentrums im Telekom-Hochhaus (Chemnitzer Straße 8) am 24. November wurden dort bislang mehr als 7500 Impfungen vorgenommen: rund 6600 Boosterimpfungen, 700 Erstimpfungen und 200 Zweitimpfungen.

Derzeit sind maximal 750 Impfungen täglich möglich, es sollen bis zu 1500 werden. Deshalb wird ab 20. Dezember montags bis freitags von 7.30 bis 22 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Darüber hinaus wird bei Sonderaktionen an einzelnen Samstagen geimpft. Die Stadt sucht weiter Personal für das Impfzentrum, im Idealfall aus dem kaufmännischen oder dem Büro-Bereich. Bewerbung an personalabteilung@neustadt.eu.

Sonderimpfen für Erwachsene

Die nächste von der Stadt organisierte Sonderimpfaktion findet am Samstag, 18. Dezember, im Saalbau statt. Einzelheiten folgen.

Sonderimpftage für Kinder

An folgenden Tagen erhalten Kinder zwischen fünf und elf Jahren und deren Eltern Schutzimpfungen im Landesimpfzentrum: 22. und 23. Dezember, 14. und 15. Januar, 21. und 28. Januar sowie 21. bis 25. Februar. Terminregistrierungen unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100. Die ersten vier Sonderimpftage sind bereits ausgebucht. Nach der Kinder-Erstimpfung wird automatisch ein Termin für die Zweitimpfung drei Wochen später vergeben. Wollen sich Eltern mit impfen lassen, können online Gruppentermine ausgewählt werden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, ebenfalls zu finden unter www.impftermin.rlp.de. Die Sonderimpftage für Kinder sind mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium abgesprochen.

Sonderimpfen für Berufsgruppen

Am 29. und 30. Januar können im Impfzentrum im Telekom-Hochhaus Lehrkräfte, Erzieherinnern und Erzieher, Mitarbeitende in der Kindertagespflege oder in ambulanten Pflegediensten sowie Feuerwehrleute geimpft werden. Terminregistrierungen unter www.impftermin.rlp.de.

Weitere Impfmöglichkeiten

Neben zahlreichen Hausarztpraxen bietet das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift montags und donnerstags, 13 bis 20 Uhr, Impfungen an. Terminregistrierung unter www.marienhaus.de/pieks.