Zuerst hatten die Impfzentren zu wenig Impfstoff. Dann wurden die immer noch knappen Ressourcen auch auf die Hausärzte verteilt, die mutmaßlich Druck gemacht hatten, möglichst früh ins Impfboot zu kommen. Das war auch grundsätzlich richtig. Jetzt, wo es ausreichend Dosen gibt, muss die Quote übers Impfen ohne Termin weiter erhöht werden. Und ob alle Ärzte bei der Auffrischungsspritze dabei sind, scheint ungewiss. Weshalb einige Impfzentren in Bereitschaft bleiben. Das alles ergibt irgendwie Sinn in den stürmischen Zeiten der Pandemie. Andererseits sind solche Doppelstrukturen nicht umsonst zu haben. Das offen auszusprechen, ist nicht ehrenrührig. Trotzdem hat man es bislang nicht so richtig von Seiten des Bundes oder des Landes gehört.