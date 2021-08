Mit einem „Doppelkonzert“ startete am Sonntagabend die Klassik-Reihe im Saalbau Neustadt. Aufgrund der Corona-Situation gab das Mandelring Quartett sein „Europäisches Mosaik“ mit Werken von Grieg und Tschaikowskij in zwei dicht aufeinanderfolgenden Auftritten zum Besten.

Das gemütliche Einspielen fiel diesmal genauso aus wie der Sekt in der Pause und die Zugabe. Ein großes Drama in Gestalt eines äußerst agil formulierten Agitatos markierte den Beginn eines Abends, der vor Energie nur so knisterte. In einer Schaffenskrise befand sich der Norweger Edvard Grieg im Jahre 1877, als er sich in der Nähe des Hardagnerfjords, hoffend auf neue Kreativitätsschübe, ein Kompositionshäuschen bauen ließ. Das Ergebnis seines ersten Aufenthalts in den nordischen Weiten lässt aufhorchen: Hoppla, was uns das Mandelring Quartett da serviert, klingt streckenweise nach 20. Jahrhundert. Es sind vor allem die raffinierten Klangfarben und rhythmischen Vertracktheiten, die Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt sowie Andreas Willwohl feinfühlig forschend aus der Partitur kitzeln. Aber wo ist die vielzitierte nordische Ruhe? Wie ein nervös mit den Hufen scharrendes Rennpferd treiben sie von einem Energieausbruch zum nächsten und selbst die „Romanze“ wirkt aufgrund ihrer vom Mandelring Quartett kontrastreich artikulierten Moll-Attacken alles andere als romantisch.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich in Europa die sogenannten Nationalstile, das heißt, die jeweiligen Starkomponisten eines Landes bereicherten ihre Werke mit folkloristischen Elementen. In Tschechien war das zum Beispiel Dvorak, in Russland Tschaikowskij, in Norwegen Grieg. In unserem Fall steuerte Grieg zu unserem „Europäischen Mosaik“ unter anderem Lieder der Bauernfiedler von Hardagner bei und als fulminanter Abschluss ein vom Mandelring Quartett mitreißend rasant gebotener nordisch eingefärbter Saltorello.

Schwere Kost aus Finnland

Folkloristische Elemente entdeckte das Publikum bei den dem Konzert das Motto gebenden „Pieces of Mosaic“ allerdings nur schwerlich. Vielleicht hätte uns da Jörg Sebastian Schmidt mit seiner beliebten Konzerteinführung, die gleichfalls dem Virus zum Opfer fiel, etwas auf die Sprünge helfen können. Aulis Sallinen zählt zu den erfolgreichsten finnischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Seine „Mosaik-Stücke“ wollten sich indes partout nicht ins Ganze fügen. Gefühlte 400 Sätze – in Wahrheit sind es nur 16 – enthält sein 1983 geschaffenes 5. Quartett. Zumindest beim ersten Höreindruck wirken sie wie eine willkürliche Aneinanderreihung von Klangfetzen, die wenig Struktur, dafür umso mehr Zufälligkeit erkennen lassen und auf Dauer die Geduld der Hörerinnen und Hörer strapazieren. Milderung schafft das Mandelring Quartett, dem es zumindest gelingt, die dem Werk innewohnende große Palette an innovativen Klangfarben kraft seiner überragenden Spieltechnik zum Strahlen zu bringen.

Über die wunderbare Wärme im Spiel des Mandelring Quartett ist schon oft berichtet worden. Das viel arrangierte Andante Cantabile aus dem Streichquartett D-Dur op. 11 von Tschaikowskij ist Musik, die sich in die Seele singt. Selten haben wir den Ohrwurm so herzergreifend innig gehört. Jetzt begreift man, warum die einschmeichelnde Melodie bei der Uraufführung Tolstoi zu Tränen gerührt haben soll. Dem Publikum im Saalbau erging es ähnlich. Als „eine leichtflüssige, ganz eigentlich pikante Komposition“ bezeichnete der berühmte Wiener Kritiker Eduard Hanslick das 1871 uraufgeführte Quartett. Das Mandelring Quartett unterstützt vor allem im Scherzo und Finale durch seine mitreißende Spielfreude und seinem perfekt aufeinander abgestimmten Teamspirit die Einschätzung von Hanslick. Zum Schluss bekommen alle Weinpräsente und Bernhard Schmidt sogar, trotz Corona, ein Küsschen. Aber in der Familie ist das Gott sei Dank immer noch erlaubt, handelt es sich beim „Blumenmädchen“ doch um sein Töchterlein Charlotte.