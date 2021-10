Schon immer behaupten Paul Reinig (Akkordeon, Gitarre, Gesang), Peter Braun (Gesang, Gitarre) und Rüdiger Böhm (Flöte, Klavier, Gesang) „Weltmusik aus der Pfalz“ zu machen.

Niemals zuvor aber wird diese ihre These so sehr bestätigt wie bei ihrem kommenden Konzert, für das sie jetzt vom Kulturverein Wespennest in dessen Seminarsaal über dem Wirtshaus „Konfetti“ eingeladen worden sind.

Grund dafür ist, dass Reinig, Braun & Böhm diesmal nicht wie gewohnt als Trio auf der Bühne stehen, sondern mit Samer Alhalabi einen Mitspieler dabei haben, der internationales Flair und außergewöhnliche Klänge mit in die Band bringt. Der Syrer ist 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Heute lebt er in Leimersheim. Alhalabi gilt als Virtuose auf der Oud, der arabischen Laute. Erstmals ist er bei der Produktion des Albums „Neun Lieder“ mit Reinig, Braun & Böhm in Kontakt gekommen. Auf dieser Langspielplatte versuchen die drei Pfälzer, ihren musikalischen Horizont zu erweitern und vielfältiger zu gestalten, indem sie unter anderem darauf verzichten, ihre Lieder ausschließlich im Dialekt vorzutragen.

Gesungen wird vorwiegend Hochdeutsch, das Bob Dylan-Cover „Girl From The North Country“ wird sogar mit englischen Originaltext übernommen. Dazu wagt das Ensemble, ebenfalls zum ersten Mal, eine Verbindung von abend- mit morgenländischer Musik einzugehen. Und hier kommt Samer Alhalabi ins Spiel. Zu „Mahla Nourha“, einem Stück des Ägypters Sayed Darwisch, ist er nicht nur als Instrumentalist zu hören, sondern er übernimmt bei diesem Song auch gleich noch den Leadgesang von Peter Braun.

Während der Aufnahmen zur Langspielplatte stimmte die Chemie der einzelnen Bandmitglieder mit der ihres orientalischen Kollegen dermaßen gut überein, dass man beschloss, künftig öfter und näher miteinander zusammenzuarbeiten. Rüdiger Böhm, der neben Reinig, Braun & Böhm auch noch die Gruppe „Chorda Flautando“ am laufen hält, konnte sich aus Zeitgründen nicht einbringen, aber Peter Braun und Paul Reinig beschlossen spontan im Verbund mit Samer Alhalabi, das Trio Elsa und der Viertelton aus der Taufe zu heben. Gemeinsam spielen sie Lieder und Tänze aus Deutschland, der Pfalz, Europa sowie dem arabischen Raum, und arbeiten derzeit sogar schon an einer Debüt-CD.

In Neustadt wird es nun so verlaufen, dass Reinig, Braun & Böhm sowohl Songs ihrer aktuellen Veröffentlichung als auch ihre bekanntesten älteren Stücke zum Besten geben, und sich dazwischen – dann ohne Böhm, dafür aber mit Alhalabi – als Elsa und der Viertelton auf der Bühne präsentieren. Veranstalter und Musiker sind überzeugt davon, mit diesem Konzept nicht nur einen schönen Abend garantieren zu können, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis zwischen den unterschiedlichen Kulturen zu leisten.

Info:

Das Doppelkonzert Reinig, Braun & Böhm/Elsa und der Viertelton am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, findet nicht wie ursprünglich angekündigt im Roxy-Kino, sondern im Wespennest, Friedrichstraße 36 statt. Reservierungen nur telefonisch unter 06321 35007, dienstags 9 bis 11 Uhr, donnerstags 15 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 12 Uhr.