Eine Doppelhaushälfte in der Neustadter Schöntalstraße ist nach einem Brand am Montagmorgen derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr musste gegen 5.30 Uhr ausrücken. Ihren Angaben zufolge ist das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Dank der dort angebrachten Rauchmelder, die früh Alarm schlugen, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Ursache für den Brand sieht die Feuerwehr beim offenen Holzkamin: Ein Riss in den Schamottesteinen habe dazu geführt, dass ein in die Mauer eingemauerter Balken in Brand geriet. Die Wehr war mit 20 Kräften im Einsatz und hatte das Feuer innerhalb kurzer Zeit gelöscht. Die Wehrleute holten in ihrem eineinhalbstündigen Einsatz noch Brandschutt aus dem Gebäude, setzten einen Hochleistungslüfter ein und kontrollierten alles mit einer Wärmebildkamera. Allerdings hatte sich der Brandrauch im gesamten Gebäude ausbreiten können, sodass das Haus aktuell nicht bewohnbar ist. Die beiden betroffenen Personen sind bei Bekannten untergekommen. Angaben zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.