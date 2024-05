Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am 9. Mai wird der Wochenmarkt in Neustadt vorgezogen. Wie Marktsprecher und Beschicker Martin Braun mitteilt, können Kundinnen und Kunden statt donnerstags nun bereits am Mittwoch frisches Gemüse kaufen. Auf dem Neustadter Marktplatz bauen die Beschicker also auch diese Woche dreimal ihre Stände auf: Dienstag, Mittwoch und Samstag.