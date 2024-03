Wie in jedem Jahr startet der Wochenmarkt am Gründonnerstag in die Sommersaison und ist damit ab 28. März wieder an drei Tagen pro Woche vor dem Rathaus am Start: dienstags, donnerstags und samstags. Eingekauft werden kann jeweils von 7 bis 14 Uhr. Bei den Marktbeschickern neu dabei ist nach Angaben der Stadtverwaltung Jörg Ceglarek, der Gewürze, Pfeffer und Chilis anbietet und den Samstagsmarkt alle 14 Tage anfährt. Zudem sei mit der Wolke 7 Dampfnudel Manufaktur nach Ostern immer dienstags eine weitere Köstlichkeit im Angebot.

Verantwortlich ist von städtischer Seite eine neue Marktmeisterin: Julia Litzinger übernimmt nach Auskunft der Stadt die Aufgabe, die damit auch von der Zuständigkeit des Ordnungsamts in die des Stadtmarketings wechselt. Litzinger ist 31 Jahre alt und kommt aus Speyer.