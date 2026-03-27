Mit dem Start der warmen Jahreszeit kehrt der zusätzliche Markttag auf den Neustadter Wochenmarkt zurück: Vom 2. April bis einschließlich 12. November findet der Markt auch wieder donnerstags statt. Damit lädt der Wochenmarkt Besucherinnen und Besucher künftig dreimal pro Woche – dienstags, donnerstags und samstags – zum Einkauf regionaler Produkte ein. Das teilt das Stadtmarketing mit. Bis zu 26 regionale Anbieter präsentieren dabei ihre Waren – darunter frisches Obst und Gemüse, Backwaren, Käse, Fleisch und Fisch, Feinkost sowie Blumen. Während der Dienstag und Donnerstag unter dem Motto „klein, fein & regional“ stehen, bietet der Samstag als großer Markttag ein erweitertes Angebot mit besonderem Erlebnischarakter, wie es in der Mitteilung heißt. Die Öffnungszeiten sind von April bis Oktober jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 14 Uhr. Ein besonderes Highlight ist laut Stadtmarketing die „KinderZEIT“: Jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr können Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren an kostenfreien Bastel-, Spiel- und Malangeboten teilnehmen (außer in den Sommer- und

Weihnachtsferien). Zusätzlich sorgen von Mai bis September kostenlose Live-Konzerte in der Stiftskirche – samstags von 11.30 bis 12 Uhr – für musikalische Unterhaltung.rhp/kgc